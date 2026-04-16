Morti in ambulanza | Spada si dichiara innocente

Dopo quattro ore di interrogatorio, l’indagato ha affermato di essere innocente e ha risposto alle domande degli inquirenti. Durante l’interrogatorio, ha pronunciato alcune frasi che hanno attirato l’attenzione dei presenti. I legali hanno riferito che il loro cliente ha fornito tutte le risposte richieste senza rifiutare nessuna domanda. La vicenda riguarda il decesso di due persone avvenuto a bordo di un’ambulanza.

Il caso dei morti sospetti in ambulanza. Si è dichiarato innocente davanti al Gip Luca Spada, il 27enne ex soccorritore della croce rossa, arrestato per la morte dell'85enne Deana Mambelli. Nelle oltre quattro ore di interrogatorio "ha risposto a tutte le domande", hanno riferito i suoi avvocati. Il giovane, indagato anche per altre cinque morti sospette, è accusato di aver iniettato aria in vena alle vittime con un'iniezione. Le accuse si basano anche su alcune intercettazioni: “Qualcuno deve morire”; “Dobbiamo seccarne un altro”, dice lui al telefono con la propria compagna o con dei colleghi. E anche: "Mi è piaciuto, lo rifarò". Dichiarazioni che, secondo la difesa, fanno invece parte di un modo di esprimersi di chi lavora in emergenza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morti in ambulanza: Spada si dichiara innocente Interrogatorio di garanzia di Luca Spada Notizie correlate Morti sospette in ambulanza, Luca Spada si dichiara "innocente" davanti al gip: interrogatorio durato 4 oreLe indagini sul caso delle morti sospette in ambulanza hanno portato all’arresto di Luca Spada. Morti in ambulanza, l'avvocato difensore: "Gergo riprovevole ma che non rappresenta Spada. E' innocente"“Io sono abituato a un gergo in certi ambienti di lavoro, che può essere sgradevole, riprovevole, ma esiste, dobbiamo farcene una ragione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Anziani morti in ambulanza, arrestato l’operatore della Croce Rossa indagato. Sospetti su cinque casi; Morti in ambulanza, le frasi shock dell'autista intercettato: Soffrono troppo, lo rifarò; Morti sospette in ambulanza, le parole dell'autista Luca Spada: Mi è piaciuto, lo voglio rifare; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: Mi è piaciuto farlo, anzi lo rifarò. Poveri vecchietti, soffrono troppo. Morti in Ambulanza: Luca Spada si professa innocente davanti al GIPMorti in ambulanza, Luca Spada ascoltato dal GIP in un lungo interrogatorio, il giovane operatore sanitario ha confermato la sua innocenza e di non aver avuto alcun ruolo nei 6 omicidi di cui è presun ... notizie.it Luca Spada interrogato sulle morti in ambulanza prima dell’arrestoMorti sospette in ambulanza a Forlì, la versione di Luca Spada Luca Spada, 27 anni, ex autista di ambulanza della Croce Rossa di Forlì, è stato arrest ... assodigitale.it Nel pomeriggio di ieri una pattuglia di guardiaparco in servizio nel comune di Alfedena (Aq), in località San Francesco, nell'area contigua del Parco, ha trovato cinque lupi morti. Dai primi accertamenti, effettuati anche con il supporto del Nucleo Cinofilo Antiv - facebook.com facebook Morti sul lavoro in Sicilia. Non è più accettabile! Serve più controllo. Serve più prevenzione. Serve più formazione. x.com