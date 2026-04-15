Morti in ambulanza l' avvocato difensore | Gergo riprovevole ma che non rappresenta Spada E' innocente

Un avvocato difensore ha commentato le dichiarazioni di un collega riguardo a un gergo utilizzato in alcuni ambienti di lavoro, definendolo riprovevole ma precisando che non rappresenta il suo assistito. La discussione riguarda un incidente in ambulanza che ha causato delle vittime, e il legale ha sottolineato che il linguaggio usato non riflette le posizioni del suo cliente, che si dichiara innocente.

“Io sono abituato a un gergo in certi ambienti di lavoro, che può essere sgradevole, riprovevole, ma esiste, dobbiamo farcene una ragione. Non rappresenta affatto la persona che noi difendiamo". E' quanto ha detto l'avvocato Marco Martines, che assieme a Gloria Parigi difende Luca Spada, dal.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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