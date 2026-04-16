Monza vola | il boom immobiliare che sfida Milano e attira investitori

Il mercato immobiliare di Monza sta attraversando un periodo di forte crescita, attirando sempre più investitori che cercano soluzioni abitative e commerciali. La città si sta affermando come un’opzione interessante rispetto a Milano, grazie alla presenza di spazi verdi e alla facilità di accesso ai servizi. Questa tendenza si sta consolidando, portando a un aumento delle compravendite e delle nuove costruzioni nel territorio.

Il mercato immobiliare di Monza sta vivendo una trasformazione profonda, consolidandosi come l’alternativa strategica a Milano cerca spazi verdi e accessibilità. Nel 2026, il capoluogo brianzolo si conferma un polo d’attrazione per gli investitori, con valori delle abitazioni in crescita e una domanda costante che spinge i prezzi verso l’alto. L’attrattività del territorio tra nuovi cantieri e mobilità. La fuga dalla metropoli milanese non è più solo un desiderio, ma un fenomeno strutturato che sta ridisegnando la Brianza. Chi decide di lasciare il capoluogo lombardo punta oggi verso la città della Villa Reale e del suo parco, cercando un equilibrio tra qualità della vita e costi più contenuti rispetto alla grande città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza vola: il boom immobiliare che sfida Milano e attira investitori Notizie correlate Milano immobiliare: il boom del lusso che vola con il contanteIl mercato immobiliare milanese segna una linea di demarcazione netta tra l’economia reale e il settore del lusso estremo. Lusso immobiliare: boom di domanda e Milano vola a 27.000 €/mqIl mercato immobiliare di alta gamma in Italia mostra una vitalità sorprendente, con un incremento della domanda del 6,3% registrato nel corso del...