Montorio via libera al cantiere | scuse di D’Angelo chiudono il caso

Il Consiglio provinciale di Teramo ha approvato questa mattina una risoluzione che ha messo fine alla disputa istituzionale scoppiata a Montorio al Vomano il 20 novembre 2025. Poco prima, l’assessore aveva presentato le sue scuse ufficiali, contribuendo a chiudere la vicenda. La decisione ha portato a un riavvicinamento tra le parti coinvolte, che avevano avuto un confronto acceso nelle settimane precedenti.

Il Consiglio provinciale di Teramo ha questa mattina una risoluzione diplomatica inaspettata riguardo al conflitto istituzionale nato a Montorio al Vomano il 20 novembre 2025. La mozione presentata da Altitonante, che chiedeva scuse formali per l’episodio del blocco delle betoniere destinati al polo scolastico locale, è stata ufficialmente ritirata dopo che D’Angelo ha espresso il proprio rammarico verso il sindaco e la cittadinanza montoriese. Lo scontro tra autorità e la gestione del cantiere scolastico. L’origine della tensione politica risale ai fatti accaduti lo scorso novembre, quando le operazioni di costruzione del nuovo polo scolastico a Montorio al Vomano sono state interrotte dall’intervento della Polizia Provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montorio, via libera al cantiere: scuse di D’Angelo chiudono il caso Notizie correlate Antenna 5G, via libera al nuovo sito. Pareri ok, si può aprire il cantierePontedera, 14 febbraio 2026 – Con due settimane di anticipo rispetto al termine ultimo che l’azienda leader nella costruzione di torri 5G aveva... Parte il cantiere per la nuova rotatoria, chiudono viale Da Vinci e via D'AviaL’intervento rientra nei lavori di prolungamento della Diagonale Verde fino a Cittanova: consentirà la connessione del futuro sistema di trasporto...