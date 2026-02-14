L’azienda leader nella costruzione di torri 5G ha ottenuto i permessi necessari per aprire il cantiere a Pontedera, dopo aver ricevuto pareri positivi in anticipo rispetto alla scadenza prevista. La decisione arriva dopo aver presentato il progetto per l’installazione di un’antenna sul sito scelto come alternativa al colle del Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia, un’area molto frequentata dai residenti.

Pontedera, 14 febbraio 2026 – Con due settimane di anticipo rispetto al termine ultimo che l’azienda leader nella costruzione di torri 5G aveva indicato, sono arrivati i pareri favorevoli per la costruzione dell’ antenna 5G sul sito individuato come alternativo al colle del Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia. La Inwit, incaricata a livello nazionale di costruire infrastrutture secondo il Piano Italia 5G, aveva presentato formalmente l’istanza per costruire la tanto vituperata antenna a fine gennaio, chiedendo poco più di un mese di tempo – al massimo fine febbraio – al Suap dell’Unione Valdera per ottenere l’autorizzazione a costruire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna 5G, via libera al nuovo sito. Pareri ok, si può aprire il cantiere

Il Tar Marche ha deciso di confermare che la maxi-antenna 5G può rimanere a Palombina, vicino alle case di via Panoramica.

