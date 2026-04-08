Matera cerca nuovi talenti | aperto il bando per l’Orchestra 2026

L’Orchestra Sinfonica di Matera ha annunciato l’apertura delle candidature per nuovi musicisti che prenderanno parte alla stagione 2026. Il bando è disponibile dal 7 aprile e resterà aperto fino al 4 maggio 2026. I musicisti interessati possono inviare le proprie candidature entro questa data, in vista delle selezioni che si terranno nei mesi successivi.

L’Orchestra Sinfonica di Matera ha aperto le candidature per l’ingresso di nuovi musicisti in vista della Stagione 2026, con un bando attivo dal 7 aprile fino al 4 maggio 2026. Questa iniziativa segna il passaggio a una nuova fase programmatoria per l’istituzione lucana. L’ensemble si posiziona oggi come uno dei centri culturali più vitali e in espansione a livello nazionale, riuscendo a fondere l’alta formazione artistica con una forte capacità di attrarre il pubblico. Il prestigio della compagine è supportato da risultati concreti, come i sistematici sold out registrati durante la stagione precedente. Tale successo è stato alimentato anche dalla collaborazione con direttori e solisti di fama internazionale, che hanno contribuito a consolidare l’eccellenza del progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera cerca nuovi talenti: aperto il bando per l’Orchestra 2026 Operazione Talenti, sesta edizione: bando aperto fino al 26 giugno 2026 per 15 posti tra laurea triennale alla Federico II di Napoli e carriera professionale in DeloitteOperazione Talenti entra nella sua sesta edizione con un bando attivo a partire da oggi, 16 marzo, che consente ai giovani diplomati di candidarsi... Biassono cerca 2 assistenti sociali: posto fisso e bando apertoIl Comune di Biassono, in provincia di Monza e della Brianza, apre le porte a due nuovi assistenti sociali attraverso un concorso pubblico per... Si parla di: Spazio ai talenti femminili del territorio, obiettivo del nuovo Consiglio di Amministrazione del Centro Carlo Levi di Matera; Nuova era al Centro Carlo Levi | focus su talenti e donne di Matera.