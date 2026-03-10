Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali Indoor di atletica? Montepremi sfizioso a Torun

I Mondiali Indoor di atletica 2026 si terranno a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. Durante l'evento, atleti provenienti da vari paesi si sfideranno in diverse discipline sportive. Il montepremi previsto per questa competizione è stato annunciato e si aggira su una cifra significativa. La manifestazione attirerà sicuramente l’attenzione di pubblico e media internazionali.

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo: la rassegna iridata al coperto torna in scena ad appena dodici mesi di distanza dall'ultima edizione andata in scena lo scorso anno a Nanchino per recuperare una cancellazione fatta in periodo pandemico, poi si tornerà alla cadenza biennale. Si preannuncia grande spettacolo in un impianto storico, votato all'attività in sala della ribattezzata Regina degli Sport e dove verranno assegnati 26 titoli: 13 per gli uomini, 13 per le donne e uno a livello misto (la staffetta 4×400). In pista ci si cimenterà tra 60, 400, 800, 1500, 3000 metri e 60 ostacoli; previsti poi i consueti concorsi (alto, asta, lungo, triplo, peso), le multiple (eptathlon, pentathlon) e la 4×400.