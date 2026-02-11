Andrea Voetter e Marion Oberhofer portano a casa l’oro nello slittino doppio ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le due italiane hanno fatto la storia, conquistando il primo oro nella nuova specialità olimpica. Ora si parla di premi, e il montepremi potrebbe raddoppiare, proprio come la loro impresa.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio di slittino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, entrando per sempre nella storia dell’universo sportivo: questa specialità ha fatto il proprio esordio ai Giochi proprio nella giornata odierna e così il nome delle due italiane rimarrà per sempre in cima all’albo d’oro, a riprova dell’impresa leggendaria compiuta dalle nostre portacolori. Fino a poco fa questa disciplina non godeva della ribalta a cinque cerchi, poi è stata inserita nella corretta applicazione della gender equality e le azzurre hanno giganteggiato in maniera perentoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagnano Voetter e Oberhofer con l’oro alle Olimpiadi? Montepremi da raddoppiare!

Le medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 portano premi più alti rispetto a quelli degli Stati Uniti.

