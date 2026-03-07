Alle 15 in via Libero Battistelli la cerimonia per ricordare Andrea Tattini ’Tatto’ oggi l’intitolazione del campo

Alle 15 si è svolta in via Libero Battistelli una cerimonia per ricordare Andrea Tattini. Durante l’evento, è stato annunciato che il campo nel Giardino Decorato al Valore Civile riceverà ufficialmente il nome di Tattini. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e rappresentanti locali. Da oggi, il campo porta il nome di Andrea Tattini, in suo onore.

Il modo migliore per onorarne la memoria. Il campo che si trova nel Giardino Decorato al Valore Civile, in via Libero Battistelli, da oggi avrà un nome e un cognome. E pure un soprannome. Il campetto diventa Andrea ‘Tatto13’ Tattini. Alle 15 l’intitolazione del campo. Il ‘Tatto’, scomparso a 70 anni, è un’icona della Città dei Canestri per la capacità che aveva, in gioventù, di passare nella stessa giornata da una finale di calcio a una di basket. Gran parte della sua leggenda è stata costruita sul Playground dei Giardini Margherita dove a vario titolo (giocatore, allenatore, assistente) ha partecipato a più di trenta edizioni: nel 1988 vinse il titolo con i colori del Bar Azzurro, gestito dai suoi genitori in zona Savena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sabato il campo di via Libero Battistelli sarà intitolato alla memoria di Andrea Tattini, leggenda dei canestri. Il 'Tatto' adesso diventa anche un playground

