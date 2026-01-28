Sant' Andrea apre il museo e la mostra dei bozzetti per le nuove tessere

Arezzo apre ufficialmente il Museo di Porta Sant’Andrea, il MuSA, che sarà visitabile nelle domeniche della Fiera Antiquaria. L’apertura segna un passo importante per la città, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire i bozzetti delle nuove tessere. La mostra, allestita all’interno del museo, permette di vedere da vicino i disegni preparatori e i dettagli che stanno dietro le nuove tessere di accesso. La decisione di aprire il museo durante la fiera punta a coinvolgere sia i turisti sia i residenti, offrendo un’occasione in più per

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Il Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) apre nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo. Un evento ormai consolidato, per far conoscere il grande tesoro aretino che è la Giostra del Saracino e la storia del Quartiere biancoverde. La prima apertura di questa che è la quarta stagione sarà domenica 1° febbraio, con orario al mattino dalle 10.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è da via Garibaldi 15. Nell’occasione verranno esposti i bozzetti presentati per il concorso di idee per la realizzazione delle tessere sociali per il triennio dal 2026 al 2028, circa trenta elaborati presentati da quartieristi e soci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

