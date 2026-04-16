Montalto Uffugo | stop al fai-da-te dopo l’allarme ronde cittadine

A Montalto Uffugo, l'aumento di furti ha portato alcuni residenti a pensare di organizzare ronde notturne per controllare le strade. La decisione arriva dopo un incremento di episodi criminali in zona, che ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini. Le autorità locali hanno invitato alla calma e hanno precisato che ogni intervento deve rispettare le norme di legge, sconsigliando iniziative autonome e non autorizzate.

A Montalto Uffugo la crescente incidenza di furti ha spinto diversi cittadini a ipotizzare l'organizzazione di pattugliamenti notturni per presidiare le strade. Il sindacato indipendente carabinieri Calabria, attraverso il segretario generale regionale Amedeo Di Tillo, ha reagito prontamente alla notizia della mobilitazione civile, ribadendo l'impossibilità di sostituire le forze dell'ordine con iniziative private. Il rischio del controllo spontaneo sul territorio La tensione sociale che attrave .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalto Uffugo: stop al fai-da-te dopo l’allarme ronde cittadine Notizie correlate Leggi anche: Ronde fai-da-te a Casnigo, “in 70 a caccia dei ladri”: erano innocenti, i carabinieri li rilasciano Rosellina Madeo chiede spiegazioni sulla situazione del sottopasso a Montalto UffugoNel cuore del comune di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, un problema vecchio come il tempo — o forse ancora più antico — sta bloccando il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Montalto Uffugo: esplosione nella notte, paura in via Manzoni; Montalto Uffugo, la scuola diventa più inclusiva: al via il progetto di metafonologia e logopedia; Mercoledì test IT-alert a Montalto Uffugo per rischio di incidente industriale; Test IT-Alert in Calabria il 15 aprile per incidente industriale: orario e luogo dove suona il messaggio. Montalto Uffugo, stop del SIC alle ronde: «Sicurezza solo alle Forze di Polizia»Amedeo Di Tillo interviene sulla questione ordine pubblico nel centro calabrese, chiudendo a ogni forma di pattugliamento civile. montaltouffugonline.it Sicurezza a Montalto Uffugo, cittadini preoccupati «furti, atti vandalici ed un’esplosione: abbiamo paura»Furti in pieno giorno, esplosioni di bombe carta e addirittura ragazzini che lanciano sassi dal cavalcavia sopra l'autostrada: segnalazioni e denunce sui social ... quicosenza.it MONTALTO UFFUGO, VIA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI COMUNALI Il Comune approva il regolamento per la rottamazione delle entrate: stop a sanzioni e interessi, rate fino a 54 mesi https://www.calabriainchieste.it/2026/04/16/montalto-uffug facebook #ITalert Oggi #15aprile in Calabria simuliamo un incidente industriale alla Gargano gas di Montalto Uffugo (CS). Alle 10:30 verrà trasmesso il messaggio di test ai dispositivi presenti nelle aree attorno all’impianto. Compila il questionario su it-alert.gov.it x.com