Ronde fai-da-te a Casnigo in 70 a caccia dei ladri | erano innocenti i carabinieri li rilasciano

La sera del 25 gennaio, a Casnigo, numerosi residenti si sono radunati in strada in seguito a una segnalazione di tentato furto. L’intervento dei carabinieri ha portato al rilascio di alcune persone, risultate poi innocenti. Questo episodio evidenzia l’importanza di un intervento rapido e coordinato nelle comunità locali di fronte a situazioni di emergenza.

Domenica sera, 25 gennaio. Decine di persone si riversano in strada a Casnigo, dopo la segnalazione di un tentato furto in abitazione. L’allarme corre sulla chat di un gruppo WhatsApp. Lo ha creato Giuseppe Cattaneo, gestore della pagina Facebook “Il Casnighese”. “Il gruppo – racconta – ha raccolto trecento adesioni in pochi giorni, ed è nato per non far sentire le persone anziane indifese davanti alla minaccia dei ladri. Qui molte vivono sole, e hanno paura”. Quella sera vengono individuati due sospetti. “Sono stati visti scappare e li abbiamo seguiti – spiega Cattaneo -. Ci saranno state settanta persone in giro per trovarli”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Sant’Antonio Abate, i Carabinieri hanno sequestrato un arsenale composto da cinque pistole clandestine, tutte modificate e prive di matricola, rinvenute in uno zaino.

