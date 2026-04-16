Uno studio condotto dagli ortopedici e traumatologi ospedalieri italiani si concentra sull'area del centro storico di Roma, evidenziando un aumento degli incidenti legati all'uso dei monopattini. I dati raccolti indicano un incremento dei casi di infortuni e dei relativi costi per il sistema sanitario. La ricerca fornisce numeri specifici sui ricoveri e sui tipi di lesioni più frequenti, sottolineando la diffusione di questa modalità di trasporto nella zona centrale della città.

Traumi al volto, ai denti o lesioni neurochirurgiche; visite ortopediche che rilevano fratture del polso, della clavicola o dell'omero ma anche della tibia, della rotula e della caviglia. Queste sono le principali diagnosi di chi giunge in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente a bordo del proprio monopattino elettrico. Lo studio, condotto dagli ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) e incentrato sul centro storico di Roma, parte dalla prima autorizzazione all'uso dei monopattini in sharing nel 2018 e arriva a coprire tutto il 2024. Nello specifico, ad essere presi in considerazione sono gli accessi nei Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni e del Policlinico Umberto I.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monopattini, in aumento gli incidenti e i costi sulla sanità

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