A Terni si registra un aumento degli incidenti con biciclette elettriche e monopattini, spingendo il Comune a decidere di acquistare attrezzature per verificarne l’omologazione. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, tenutasi lunedì 30 marzo, è stato approvato un atto di indirizzo con diciannove voti favorevoli e otto astenuti, presentato dai consiglieri di Alternativa Popolare e illustrato in aula dalla consigliera Federica Mengaroni.

Diciannove voti favorevoli ed otto astenuti. Il Consiglio comunale di Terni ha approvato un atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali di Alternativa Popolare ed enunciato in aula – lunedì 30 marzo – da Federica Mengaroni. Il documento mette in rilievo le criticità legate alla sicurezza di pedoni e conducenti dei veicoli, in merito all’utilizzo di bici elettriche e monopattini. A tal proposito Federica Mengaroni ha ricordato che l’atto: “È il frutto di un lavoro della prima commissione. La comandante della polizia locale Sassi è stata ascoltata nel corso di un’apposita audizione. Nel corso del confronto è emerso che gli incidenti sono aumentati, nell’arco di due anni, da 1,13% fino a quasi il 6%. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, bici elettriche e monopattini: “Incidenti in netto aumento. Acquistiamo un’attrezzatura per verificarne l’omologazione”

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