Monopattini a Roma cambia tutto | arrivano le zone vietate e non piaceranno a tutti

A Roma si apre una nuova fase per la mobilità condivisa con l’introduzione di regole che limitano l’uso di monopattini e biciclette elettriche in alcune aree della città. Sono state create zone specifiche in cui è vietato il circolo di questi mezzi, mentre altre aree sono state riservate a percorsi dedicati. Le nuove normative si applicano all’interno di determinate zone, modificando così le modalità di spostamento dei mezzi a motore leggero.

Nuova fase per la mobilità condivisa a Roma, dato che stanno arrivando tutta una serie di nuove regole per monopattini e biciclette elettriche, sempre più regolati da zone vietate e aeree dedicate. Il sistema cambia volto con nuove regole pensate per riportare ordine nello spazio urbano, tra esigenze di decoro, sicurezza e convivenza con pedoni e traffico. Monopattini elettrici a Roma, stop alla sosta selvaggia: arrivano stalli e aree vietate. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Campidoglio ha avviato una stretta contro la sosta selvaggia dei mezzi in sharing, spesso lasciati su marciapiedi, strisce pedonali o in punti critici. La risposta è concreta: 31 nuove aree dedicate al parcheggio distribuite in città, soprattutto nelle zone più frequentate.🔗 Leggi su Funweek.it

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#Roma - Assessore: "Stiamo posizionando i nuovi stalli dove lasciare monopattini e biciclette #sharing in modo ordinato. Consolidiamo un modello che funziona: meno auto, più mobilità condivisa, più integrazione, più rispetto dello spazio urbano" E POSTA F x.com