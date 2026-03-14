Ryad Due artisti protagonisti al simposio

Due scultori, Irena Posner e Nicola Fucci, sono stati protagonisti al Tuwaiq Sculpture Symposium di Riyadh 2026, evento che si svolge nella città di Carrara, riconosciuta come città creativa Unesco. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti provenienti da diverse parti del mondo, impegnati nella realizzazione di opere di scultura durante il simposio.

Carrara città creativa Unesco: gli scultori Irena Posner e Nicola Fucci protagonisti al Tuwaiq Sculpture Symposium di Riyadh 2026. I due scultori, che vivono e lavorano a Carrara, sono stati selezionati tra più di 750 artisti provenienti da ogni parte del mondo. Il Tuwaiq International Sculpture Symposium 2026 fa parte di Riyadh Art: uno dei più grandi programmi di arte pubblica al mondo, avviato nel 2019 per trasformare Riyadh in una galleria d’arte a cielo aperto nell’ambito della Vision 2030. All’interno di questo ambizioso piano, il Tuwaiq rappresenta il programma dedicato alla scultura monumentale: un simposio internazionale che riunisce artisti provenienti da tutto il mondo per realizzare opere in pietra destinate a entrare permanentemente nello spazio pubblico della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ryad Due artisti protagonisti al simposio Articoli correlati IA e didattica: due docenti palermitani al simposio di St AndrewsDue docenti dell’Università di Palermo presenteranno un contributo scientifico su intelligenza artificiale e didattica antropologica al simposio... Leggi anche: Teatro, al via lo spettacolo ‘Siblings’: protagonisti sul palco artisti e persone con disabilità Una selezione di notizie su Ryad Due artisti protagonisti al... Argomenti discussi: Ryad Due artisti protagonisti al simposio; Carrara città creativa Unesco: gli scultori Irena Posner e Nicola Fucci protagonisti a Riyadh foto.