Mondo dell’artigianato a Rho | 1.000 espositori per un’estate unica

Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, Fieramilano Rho ospiterà l’evento Anteprima d’estate, organizzato da Artigiano in Fiera. La manifestazione prevede la presenza di circa 1.000 espositori provenienti da diversi paesi, offrendo uno spazio dedicato alle tradizioni artigianali e alle creazioni di artisti internazionali. L’accesso sarà gratuito e l’evento si svolgerà in cinque giorni, con l’obiettivo di valorizzare il mondo dell’artigianato e della creatività.

Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, Fieramilano Rho ospiterà l’evento Anteprima d’estate, una manifestazione organizzata da Artigiano in Fiera che punta a celebrare le tradizioni artigianali e la creatività internazionale attraverso un percorso di cinque giorni ad accesso gratuito. L’appuntamento mira a anticipare il clima della stagione calda offrendo un incontro diretto tra visitatori e oltre 1.000 espositori provenienti da 50 nazioni diverse. La struttura dell’evento si svilupperà su quattro padiglioni specifici, identificati come il 1-3 e il 2-4, posizionati strategicamente a breve distanza dalle stazioni ferroviarie e dalle fermate della metropolitana del polo fieristico di Rho.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondo dell’artigianato a Rho: 1.000 espositori per un’estate unica Notizie correlate Leggi anche: Un’arena per gli sport del ghiaccio a Rho Fiera: pronta a ottobre, accoglierà 4.000 spettatori Camer 2026: 800 espositori e 20.000 visitatori a GonzagaLa Fiera Millenaria di Gonzaga accoglierà dal 10 al 12 aprile 2026 l’evento Camer, una mostra scambio dedicata al motorismo storico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Arte di Fare, il Piacere di Condividere: mostra dell'artigianato al Palagiotto; Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato; Archivio Italia, il nuovo progetto culturale di Vanity Fair dedicato alle storie umane nel mondo dell’artigianato; Il vicepresidente Silenzi a Firenze per Artigianalità in Italia. Archivio Italia, il nuovo progetto culturale di Vanity Fair dedicato alle storie umane nel mondo dell’artigianatoPer la sua prima edizione, presenta la mostra INSIEME, ideata e curata da Sabato De Sarno con un intervento artistico di JR – Inside Out Project ... wired.it I mestieri dell’Artigianato incontrano le scuoleL’artigianato piemontese si è dotato di un nuovo strumento per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’artigianato e per affrontare le difficoltà legate al reperimento di personale qualificato. torinoggi.it Benedetto Giuseppe Labre. Lungo le strade del mondo da pellegrini della vera luce (a cura di Matteo Liut). Che cosa siamo se non poveri pellegrini lungo le strade del mondo Perché in fondo la vita è lungo viaggio destinato al paradiso: spetta a noi sceglier - facebook.com facebook Kordofan, l’apocalisse che il mondo non vede x.com