Camer 2026 | 800 espositori e 20.000 visitatori a Gonzaga

La Fiera Millenaria di Gonzaga ospiterà dal 10 al 12 aprile 2026 l’evento Camer, una mostra scambio dedicata al motorismo storico. Durante la tre giorni, saranno presenti circa 800 espositori e si prevede la partecipazione di circa 20.000 visitatori. L’evento si svolgerà nel contesto della tradizionale fiera e si concentrerà su veicoli d’epoca e accessori correlati.

La Fiera Millenaria di Gonzaga accoglierà dal 10 al 12 aprile 2026 l’evento Camer, una mostra scambio dedicata al motorismo storico. Oltre 800 espositori europei presenteranno veicoli d’epoca, ricambi e accessori in un appuntamento che promette di attrarre fino a 20.000 visitatori. L’organizzazione ha già presentato l’iniziativa presso il Museo Nuvolari, coinvolgendo autorità regionali e locali per sottolineare l’impatto economico dell’evento sul territorio mantovano. L’edizione numero 45 della manifestazione si prepara a consolidare la sinergia tra la fiera storica e il mondo del collezionismo meccanico. Le aspettative puntano su un incremento significativo rispetto all’anno precedente, quando l’evento aveva attirato 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camer 2026: 800 espositori e 20.000 visitatori a Gonzaga Articoli correlati PestMed Expo 2026, edizione da record: +25% espositori e 9.000 visitatori per l’hub internazionale del pest managementSi chiude con risultati estremamente positivi l’ultima edizione di PestMed EXPO, il primo salone internazionale della disinfestazione e sanificazione... Turismo a Napoli: oltre 20 milioni di visitatori nel 2025, +20% previsto quest’anno."> Le Aspettative della Città per i Grandi Eventi Sportivi L’Impulso del Turismo Sportivo a Napoli Napoli si prepara a chiudere il 2025 con... Altri aggiornamenti su Camer 2026 800 espositori e 20 000... Argomenti discussi: Anteprima al Museo Nuvolari per Camer: Millenaria pronta a tre giorni di motorismo storico. Fieragricola apre a Verona: oltre 800 espositori da 14 Paesi, parola d’ordine innovazioneAl via a Verona l’edizione 117 di Fieragricola, evento internazionale di riferimento per l’agricoltura in calendario a Veronafiere. A Verona prende il via la 117ª edizione di Fieragricola, ... veronaoggi.it YED 2026: espositori, date e novità della fiera del serramentoTorna YED – Yellow Expo Days, la fiera biennale che riunisce i professionisti del serramento, in programma dal 16 al 18 aprile 2026. Un evento molto conosciuto in Italia, capace di riunire in un’unica ... guidafinestra.it