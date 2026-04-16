Mondiali USA | la Nazionale si sposta in Europa la MLS resta a terra

Gli Stati Uniti si stanno preparando per il prossimo mondiale di calcio, che si svolgerà a giugno e coinvolgerà anche Messico e Canada. La nazionale americana si sta concentrando molto sui giocatori che militano nei campionati europei, mentre la Major League Soccer rimane meno coinvolta in questa fase di preparazione. La selezione si sta spostando in Europa per gli allenamenti e le partite di avvicinamento, puntando sui calciatori che giocano fuori dagli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti si preparano ad accogliere il prossimo mondiale di calcio, che vedrà coinvolti anche Messico e Canada a partire da giugno, affrontando una sfida identitaria senza precedenti: la nazionale di casa sarà guidata quasi esclusivamente da calciatori che militano nei campionati europei. Mentre l’attesissimo torneo solletica l’immaginazione dei tifoni nordamericani, i numeri raccontano una realtà ben diversa da quella che si vedrà sui campi di Los Angeles o Seattle, dove il legame con la Major League Soccer (MLS) risulterà drasticamente ridotto rispetto alle edizioni passate. Il declino statistico del legame tra Nazionale e campionato domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali USA: la Nazionale si sposta in Europa, la MLS resta a terra Notizie correlate Mondiali. Usa: a casa dei padroni di casa, tanta Europa e poca MlsAGI - Gli Stati Uniti saranno i padroni di casa nei mondiali di calcio che ospiteranno da giugno insieme a Messico e Canada, ma mai come in questa... Leggi anche: La crisi energetica si sposta sugli aeroporti: in Europa voli a rischio entro tre settimane Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maglie Mondiali, ecco anche la 3^ maglia del Messico; Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff; Italia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? L'ipotesi del super playoff, il precedente e le nostre possibilità (poche); L’Iran insiste: In Messico o niente Mondiali. L’Italia può essere ripescata, cosa dice il regolamento. Playoff UEFA, l’Italia si gioca tutto: tutto quello che c'è da sapere sulla sfida della New Balance ArenaPreview di Italia Irlanda del Nord: statistiche, chiavi tattiche, formazioni e orario della sfida playoff UEFA. Leggi l’analisi completa. fifa.com Iran si ritira dai Mondiali 2026: Non giocheremo negli Stati UnitiSono gli sviluppi della crisi geopolitica e della guerra in atto tra Iran e Stati Uniti. I n un articolo apparso oggi su la Faz, i l ministro dello Sport iraniano ha annunciato la volontà del proprio ... tg.la7.it Alberto Rimedio chiarisce le speranze dell'Italia per il ripescaggio ai Mondiali 2026 Durante un intervento al Festival della Comunicazione alla Sapienza di Roma, Alberto Rimedio ha fatto chiarezza sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 in cas - facebook.com facebook #Bertolucci profetico sull'Italia ai Mondiali: il commento nella finale di #Wimbledon del 2001 è un terribile presagio x.com