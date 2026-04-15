I prossimi mondiali di calcio si svolgeranno tra giugno e luglio nei paesi ospitanti, che sono gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. In questa edizione, rispetto alle precedenti, ci saranno meno giocatori provenienti dalla principale lega professionistica nordamericana, la Major Soccer League. La maggior parte dei calciatori partecipanti arriverà da squadre europee, lasciando meno spazio ai rappresentanti della Mls.

AGI - Gli Stati Uniti saranno i padroni di casa nei mondiali di calcio che ospiteranno da giugno insieme a Messico e Canada, ma mai come in questa occasione troveranno poco spazio i giocatori del loro campionato di riferimento, la Major Soccer League (Mls), il torneo professionistico nordamericano. Nella Coppa del Mondo del 1998 in Francia provenivano dalla Mls 16 dei 22 componenti della nazionale Stars & Stripes. Quest'anno è probabile che nell'undici titolare non ce ne siano piu' di due: Matt Freese (NYC FC) e piu' difficilmente Matt Turner (New England Revolution) in porta e il 38enne difensore Tim Ream (Charlotte FC). Rischia anche Diego Luna.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mondiali. Usa: a casa dei padroni di casa, tanta Europa e poca Mls

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