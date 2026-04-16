Mercoledì, il presidente della FIFA ha confermato che l’Iran prenderà parte ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti, nonostante le tensioni tra gli Stati Uniti e il paese asiatico. La posizione dell’organizzazione si mantiene ferma, anche di fronte alle difficoltà legate al conflitto tra le due nazioni. La decisione è stata comunicata in un momento in cui le relazioni diplomatiche sono particolarmente tese.

Gianni Infantino ha ribadito mercoledì la ferma volontà della FIFA di garantire la partecipazione dell’Iran al prossimo Mondiale negli Stati Uniti, nonostante le crescenti complicazioni derivanti dal conflitto tra Washington e Teheran. La tensione diplomatica e militare, che si trascina ormai da sei settimane, mette a serio rischio il viaggio della nazionale iraniana, programmata per giungere sul suolo americano nel mese di giugno. Il presidente della massima organizzazione calcistica mondiale ha cercato un dialogo diretto con Donald Trump, spingendo affinché venga concessa la possibilità alla squadra di competere. La posizione statunitense...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali USA, FIFA sfida Trump: l’Iran deve giocare nonostante la guerra

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