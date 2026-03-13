L'Iran ha dichiarato che nessuno può escluderlo dai Mondiali di calcio, affermando che la decisione spetta alla Fifa e non agli Stati Uniti. Questa replica arriva dopo l'avvertimento del presidente americano, che aveva detto che la vita e la sicurezza della squadra iraniana sarebbero state a rischio negli Stati Uniti. La disputa si concentra sulle modalità di partecipazione alla competizione internazionale.

L'Iran ha affermato che nessuno può escluderlo dai Mondiali di calcio in risposta all'avvertimento del presidente Donald Trump secondo cui la "vita e la sicurezza" della squadra sarebbero a rischio negli Stati Uniti. La squadra iraniana è poi passata all'attacco sui social network sostenendo che agli Uda non dovrebbe essere consentito di co-organizzare il torneo se non sono in grado di garantire la sicurezza delle squadre partecipanti. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate appena due giorni dopo che aveva detto al presidente della Fifa Gianni Infantino che i giocatori iraniani sarebbero stati i benvenuti, nonostante la guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mondiali, l'Iran a Trump: "Non puoi escluderci. Decide la Fifa, non gli Usa"

L'Iran replica a Trump: "Nessuno può escluderci dai Mondiali. Decide la FIFA, non un singolo paese"La nazionale iraniana replica alle parole di Donald Trump e difende il diritto di partecipare ai Mondiali 2026.

