Mondiali Junior Taekwondo | Lucrezia Maloberti brilla agli ottavi

La quinta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo si è svolta a Tashkent, in Uzbekistan, con gli atleti italiani protagonisti negli ottavi di finale. Tra i protagonisti, c’è Lucrezia Maloberti, che si è distinta in questa fase della competizione. La manifestazione coinvolge giovani di diverse nazionalità, e il bilancio complessivo della giornata include vittorie e sconfitte per la rappresentativa italiana.

La quinta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo si è conclusa a Tashkent, in Uzbekistan, con un bilancio tecnico che vede la delegazione italiana impegnata in un percorso di crescita tra luci e ombre. Durante la sessione odierna, giovedì 16 aprile 2026, tre atleti azzurri sono scesi sul tatami: due hanno dovuto interrompere prematuramente la competizione al primo turno, mentre Lucrezia Maloberti ha raggiunto gli ottavi di finale nella categoria -49 kg femminile. L’andamento tecnico della delegazione italiana a Tashkent. Il percorso più significativo della giornata è stato quello tracciato da Maloberti, che nella sua classe di peso ha dimostrato una gestione tattica efficace nei primi incontri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali Junior Taekwondo: Lucrezia Maloberti brilla agli ottavi Notizie correlate Taekwondo: stop agli ottavi per Lucrezia Maloberti ai Mondiali Junior 2026Va in archivio la quinta giornata di competizioni sulla pedana di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che ospita in questi giorni i Campionati... Taekwondo, Mondiali Junior: 4 azzurri in pedana a TashkentMercoledì 15 aprile 2026, il tappeto del Martial Arts Sports Complex nella Olympic City di Tashkent accoglie la terza giornata dei Campionati... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taekwondo, Gruber e Zappone a ridosso del podio nella quarta giornata dei Mondiali Junior; Taekwondo, Mondiali Junior 2026: l’agenda completa degli italiani a Tashkent; Teekwondo: al via a Tashkent i Mondiali Junior 2026: tutti gli azzurri convocati; Taekwondo, Mondiali Junior a Tashkent: record di partecipanti e azzurri protagonisti. Taekwondo: stop agli ottavi per Lucrezia Maloberti ai Mondiali Junior 2026Va in archivio la quinta giornata di competizioni sulla pedana di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali ... oasport.it Mondiali Junior Taekwondo: Maloberti si ferma agli ottavi a TashkentLa quinta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo a Tashkent, Uzbekistan, si è conclusa con la partecipazione di tre atleti italiani. A Tashkent, Lucrezia Maloberti (-49 kg femminile) si ... it.blastingnews.com Da Pulsano a Tashkent: Alessandro Marinelli insegue il sogno mondiale Il giovane talento del taekwondo tarantino tra i protagonisti dei Mondiali Junior: l’Italia punta su di lui per brillare sulla scena internazionale urly.it/31ff8- #giornalerossoblu - facebook.com facebook