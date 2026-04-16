Il 21 aprile si terrà a Berlino il sorteggio dei Mondiali di basket femminile, evento che stabilirà le strade da seguire per la nazionale italiana. La scelta si svolgerà in una ex centrale elettrica della città, riqualificata per ospitare l’evento. La decisione influenzerà le possibilità della squadra di avanzare nel torneo e di puntare alla qualificazione.

Le sorti del basket femminile italiano si decideranno tra le mura di un’ex centrale elettrica berlinesa, dove il 21 aprile avverrà il sorteggio che definirà i percorsi verso il tetto del mondo. Le sedi ufficiali dei Mondiali, in programma dal 4 al 13 settembre nelle arene Uber Arena e Max Schmeling Halle, attendono ora la distribuzione delle 16 nazioni partecipanti nei quattro gironi competitivi. Il countdown è iniziato per le Azzurre, posizionate nella terza fascia insieme a Giappone, Corea del Sud e Porto Rico. L’attesa per il 21 aprile si concentra nel Kraftwerk Berlin, uno spazio industriale riqualificato che ha lasciato il vuoto nel energetico della città dopo la chiusura avvenuta nel 1997.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali Basket Femminile: l’incastro che decide il destino delle Azzurre

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