LIVE Italia-Senegal Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | a San Juan l’ultima portoricana delle azzurre

Alle 18:40 si è aperta la partita tra Italia e Senegal nelle Qualificazioni Mondiali di basket femminile 2026, in corso a San Juan. L’ultimo incontro delle azzurre vede in campo la portoricana come ultima giocatrice. La diretta live permette di seguire ogni azione in tempo reale, offrendo aggiornamenti continui sull’andamento della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Bentrovati ancora una volta per l’ultima fatica dell’Italbasket femminile a San Juan, dove le azzurre giocheranno contro il Senegal per una vittoria in grado di farle chiudere seconde nel torneo e guadagnare terreno in proiezione fasce di merito del sorteggio del prossimo 21 aprile legato ai Mondiali berlinesi. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima partita dell’Italia Premondiale di San Juan 2026. Con la qualificazione a Berlino 2026 già in tasca, le azzurre di Andrea Capobianco se la vanno a vedere con il Senegal, che ha bisogno assoluto di un successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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