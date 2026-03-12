LIVE Italia-Porto Rico 15-6 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | ottimo avvio delle azzurre

Le italiane stanno affrontando le qualificazioni mondiali di basket femminile del 2026 contro Porto Rico. Attualmente il punteggio è di 15-6, con le azzurre che hanno iniziato bene la partita. Durante la diretta, è stata segnalata un’azione di Pasa, che ha poi assistito Andrè sotto canestro. La partita si svolge in tempo reale e gli aggiornamenti continuano a essere forniti.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-6 Splendida azione di Pasa, che poi serve Andrè sotto canestro. Comodo appoggio al ferro della lunga azzurra. 15-6 Fantastico taglio di Zandalasini, che trova ancora la via della retina. Timeout per il coach di Porto Rico. 13-6 Guirantes non sbaglia dalla lunetta. 13-4 TRIPLA DI KEYS! Davvero un grande avvio dell’Italia. 10-4 Tabellata dalla media di McGee. Cecilia sbaglia purtroppo il libero supplementare. Sono già passati quattro minuti. 10-2 ZANDALASINI! Cecilia si mette in proprio e segna in acrobazia con il fallo di Jones. 8-2 Ottima lettura offensiva di Keys che taglia e appoggia due punti al tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 15-6, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: ottimo avvio delle azzurre Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: subito una sfida importantissima LIVE Italia-Porto Rico, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: subito una partita piena di insidieBuonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portorico, match valevole per la prima giornata del Pre-Mondiale. Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Porto Rico 15 6... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; LIVE Italia-Porto Rico, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: subito una partita piena di insidie; Italia - Porto Rico al Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA di basket femminile 2026: programma, orario e dove vedere la partita. Nella notte Italia-Porto Rico apre la corsa alla World Cup 2026Al via il pre-Mondiale di San Juan: nella notte Italia-Porto Rico. Le Azzurre sfidano cinque avversarie in sette giorni per il pass verso Berlino 2026 ... calciomagazine.net Italia-Porto Rico oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingCi siamo: inizia il Premondiale di San Juan per l'Italia. Qualificazioni ai Mondiali 2026 al via in tre continenti, per le azzurre di Andrea Capobianco è ... oasport.it INSEGUIAMO UN SOGNO La Nazionale femminile di pallacanestro inizia la sua rincorsa ai Mondiali 2026! Per andare a Berlino bisogna passare dal torneo di qualificazione: la prima sfida è contro il Porto Rico a San Juan! Nella notte italiana comincia - facebook.com facebook Le azzurre a caccia dei Mondiali: Italia-Porto Rico all'1:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket #FIBAWWC x.com