Mondadori acquisisce l’editoria scolastica di Hoepli

Il Gruppo Mondadori ha firmato un accordo per l’acquisto del ramo d’azienda dedicato all’editoria scolastica di Hoepli. L’operazione riguarda la cessione di questa specifica sezione della casa editrice, senza coinvolgere altre attività o parti dell’azienda. La transazione è stata formalizzata e si inserisce in un processo di riorganizzazione del settore editoriale. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo è stato reso pubblico.

L’operazione è attesa perfezionarsi entro il primo semestre dell’esercizio in corso, subordinatamente all’avveramento di specifiche condizioni sospensive. Il Gruppo Mondadori ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli. L’operazione, si legge in una nota, è attesa perfezionarsi entro il primo semestre dell’esercizio in corso, subordinatamente all’avveramento di specifiche condizioni sospensive. Si ricorda che il 10 marzo 2026 l’assemblea dei soci della storica libreria e casa editrice Hoepli ha deciso per lo «scioglimento volontario della società e la sua messa in liquidazione all’esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva della società stessa».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondadori acquisisce l’editoria scolastica di Hoepli Mondadori punta a rilevare l'editoria scolastica di Hoepli #Shorts Notizie correlate Mondadori firma contratto e acquisisce il ramo dell’editoria scolastica di HoepliIl ramo dell'editoria scolastica di Hoepli è stato acquisito dal Gruppo Mondadori. Hoepli vende l’editoria scolastica a Mondadori: respinta l’offerta di Loro Piana per acquistare l’intera aziendaSi avvicina ormai a grandi passi la battuta conclusiva per la casa editrice Hoepli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hoepli vende l’editoria scolastica a Mondadori: respinta l’offerta di Loro Piana per acquistare l’intera azienda; Mondadori compra l’editoria scolastica di Hoepli; Hoepli, Mondadori acquisisce l'editoria scolastica. L'incognita sull'offerta da 20 milioni di un fondo italiano per l'intera spa; Mondadori acquisisce ramo di editoria scolastica di Hoepli: closing entro il primo semestre 2026. Mondadori acquisisce l’editoria scolastica di HoepliIl Gruppo Mondadori ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli. lettera43.it Hoepli, Mondadori acquisisce l’editoria scolastica. L’incognita sull'offerta da 20 milioni di un fondo italiano per l’intera spaIl gruppo di Segrate firma il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda rappresentato dall’editoria scolastica: «L’accordo è stato sottoscritto con la liquidatrice, punta a chiudersi entro il pr ... milano.corriere.it Hoepli, Mondadori acquisisce l’editoria scolastica. Il giallo dell'offerta da 20 milioni di un fondo italiano per la spa - facebook.com facebook Mondadori acquisisce la scolastica di Hoepli x.com