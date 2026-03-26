Nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni molto dure tra Antonella Elia e il suo ex fidanzato. Dopo la fine della relazione, i due hanno continuato a scambiarsi parole forti e accuse pubbliche, mantenendo vivo il confronto anche al di fuori del mondo dello spettacolo. Le rispettive versioni sui motivi della rottura si sono contrapposte, alimentando l’attenzione dei media sulla vicenda.

Quando una storia importante finisce, raramente si chiude davvero in silenzio. E nel caso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il confronto continua anche fuori dagli studi televisivi, tra dichiarazioni pungenti e versioni opposte. Dopo il faccia a faccia al Grande Fratello Vip, l’attore ha deciso di dire la sua senza filtri, riaccendendo inevitabilmente la polemica. Pietro Delle Piane stronca Antonella Elia: ecco cosa ha detto. Dopo la sua apparizione nel reality, Pietro Delle Piane è intervenuto sui social per chiarire le motivazioni della sua presenza. Ha spiegato di non essere entrato per riconquistare Antonella Elia, ma per difendersi dalle accuse ricevute nella puntata precedente, dove era stato descritto con termini molto pesanti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Antonella Elia, l’ex fidanzato la stronca con parole molto forti: «Lavaggio del cervello», poi un’accusa molto precisa

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