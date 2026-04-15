25 Aprile a Carpi un programma diffuso con il Giro d’Italia della Pace

A Carpi il 25 aprile si celebra con il progetto “Giro d’Italia della Pace”, un evento che coinvolge diverse realtà associative, culturali e istituzionali del territorio. Il programma, condiviso tra le diverse organizzazioni, mira a mantenere vivo il ricordo e a trasmettere il valore della memoria attraverso iniziative che si svolgono in più luoghi della città. La manifestazione è promossa dal Comitato per la Memoria, che ha ideato un calendario diffuso per questa occasione.

Un calendario diffuso, costruito insieme alle realtà associative, culturali e istituzionali del territorio, riunite nel Comitato per la Memoria, per rinnovare il valore della memoria e renderla viva, condivisa, capace di parlare al presente. È il programma delle iniziative per l’81° anniversario.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Anche Carpi partecipa al “Giro d’Italia per la Pace”Parte dal Campo di Fossoli e arriva al parco della Resistenza la marcia per la pace aperta a cittadini e cittadine, associazioni e scuole che si... Liberazione, il 25 aprile la grande bandiera della pace torna in Calvana dopo 23 anniCalenzano (Firenze), 9 aprile 2026 – A 23 anni di distanza la grande bandiera della pace torna in Calvana, per dire ancora una volta no alle guerre. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile, Carpi festeggia la Liberazione; 25 Aprile, a Carpi un programma diffuso per rinnovare la memoria; Anpi di Carpi: il programma delle celebrazioni del 25 Aprile; Festa della Liberazione. Eventi ’diffusi’ in città. 25 Aprile, a Carpi un programma diffuso per rinnovare la memoriaLiberazione 2025@Fabio Troni Un calendario diffuso, costruito insieme alle realtà associative, culturali e istituzionali del territorio, riunite nel Comitato per la Memoria, per rinnovare il valore de ... sassuolo2000.it 25 aprile, Carpi festeggia la LiberazioneSono passati 81 anni da quel 25 aprile 1945 eppure ancora oggi quella data è impressa nelle nostre coscienze e nei nostri cuori. Una data da celebrare per ricordare un momento fondamentale nella stori ... temponews.it La città sarà tappa del “Giro d’Italia per la Pace” e accoglierà la Lampada della Pace di Assisi, simbolo di fraternità e amicizia tra i popoli - facebook.com facebook