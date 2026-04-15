25 Aprile a Carpi un programma diffuso con il Giro d’Italia della Pace

Da modenatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carpi il 25 aprile si celebra con il progetto “Giro d’Italia della Pace”, un evento che coinvolge diverse realtà associative, culturali e istituzionali del territorio. Il programma, condiviso tra le diverse organizzazioni, mira a mantenere vivo il ricordo e a trasmettere il valore della memoria attraverso iniziative che si svolgono in più luoghi della città. La manifestazione è promossa dal Comitato per la Memoria, che ha ideato un calendario diffuso per questa occasione.

Un calendario diffuso, costruito insieme alle realtà associative, culturali e istituzionali del territorio, riunite nel Comitato per la Memoria, per rinnovare il valore della memoria e renderla viva, condivisa, capace di parlare al presente. È il programma delle iniziative per l’81° anniversario.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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