Modenamoremio ha una nuova presidente nominata Cinzia Ligabue

Modenamoremio annuncia la nomina di Cinzia Ligabue a nuova presidente durante l'ultima riunione del consiglio di amministrazione. La nomina è stata comunicata ufficialmente nella giornata di oggi. La nomina si inserisce all’interno delle recenti decisioni dell’organo amministrativo dell’associazione. La presenza di Ligabue alla guida dell’associazione sarà valida a partire dalla data odierna.

Modenamoremio dà il benvenuto alla nuova Presidente Cinzia Ligabue, nominata in data odierna nel corso della riunione del consiglio di amministrazione. La nomina è avvenuta su mandato dell’Assemblea dei Soci, riunitasi la scorsa settimana, che ha espresso piena fiducia nella continuità e nello.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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