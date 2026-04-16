Modena le piccole imprese aumentano nonostante le difficoltà | sono oltre 17.100 nell' area cittadina

A Modena, il numero di piccole imprese nell’area cittadina supera le 17.100 unità, segnando un aumento rispetto al passato. Nonostante le sfide legate a vari mercati e alla situazione geopolitica, il tessuto economico locale si mantiene attivo e in crescita. Questi dati riflettono una realtà in cui le attività di piccola scala continuano a rappresentare una presenza significativa nella struttura economica della zona.

Un tessuto economico vivo e pulsante, nonostante le difficoltà su tanti mercati e l’instabilità geopolitica. E’ quello di Modena, in particolare dell’area cittadina, dove a fine 2025 si rilevavano oltre 17.100 imprese attive, 164 in più rispetto alla fine del 2016, pari ad un incremento del +1%.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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