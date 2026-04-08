Licenziata per non aver battuto 2 prodotti la cassiera del supermercato | Le clienti cambiarono codici a barre

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cassiera di un supermercato di Modena è stata licenziata nel 2024 dopo aver omesso di registrare i codici a barre di due prodotti. Secondo quanto riferito, le clienti avrebbero modificato i codici a barre dei prodotti. La decisione dell’azienda di licenziarla è stata confermata dal Tribunale del lavoro, che ha respinto il ricorso presentato dalla dipendente.

Fu licenziata nel 2024 per non aver battuto i codici a barre di due prodotti in un supermercato di Modena e ora il Tribunale del lavoro ha confermato la decisione dell'azienda. La dipendente promette battaglia: "Fui raggirata dalle clienti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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