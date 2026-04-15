Lucano all' università per parlare del modello Riace Fdi | Inaccettabile

Un seminario sull’esperienza di integrazione a Riace, organizzato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro e tenuto dall’ex sindaco della località calabrese, ha suscitato una reazione politica. Fratelli d’Italia ha definito l’evento “grave ed inaccettabile”, criticando la partecipazione di Lucano. La discussione riguarda il modello di accoglienza adottato nel paese della provincia di Reggio Calabria e ha generato tensioni tra le forze politiche.

Un seminario che sarà tenuto da Mimmo Lucano all'Università Magna Graecia di Catanzaro sull'esperienza di integrazione a Riace (Reggio Calabria) ha innescato una polemica politica, con Fratelli d'Italia che ha definito l'iniziativa "grave ed inaccettabile". L'iniziativa dell'Ateno, in programma domani, rientra nell'ambito degli "Itinerari di sociologia pubblica in Calabria" dedicati all'applicazione critica del sapere sociologico alle problematiche sociali più rilevanti del territorio calabrese. Lucano è chiamato a tenere il seminario su "Il modello di ospitalità di rifugiati e migranti del Comune di Riace" con i saluti del rettore Giovanni Cuda e della professoressa Aquila Villella, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Umg.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lucano all'università per parlare del modello Riace. Fdi: "Inaccettabile" Notizie correlate Caso Lucano, i legali contestano la legge Severino sulla decadenza del sindaco di RiaceLa Corte d'Appello di Reggio Calabria chiamata a pronunciarsi se rinviare la questione alla Corte Costituzionale o proseguire con il procedimento... Referendum, a Riace stravince il “sì”: sconfessato Mimmo LucanoTra i comuni in cui il “sì” ha prevalso sul “no” al referendum sulla Giustizia c’è Riace, in provincia di Reggio Calabria, da cui Mimmo Lucano ha... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Regeni, l’UniBas aderisce all’iniziativa Le Università per Giulio. Il 13 maggio proiezione speciale del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo; Cupparo: potenziamento Its Academy; Anche in Basilicata venga introdotto il 'reddito di merito'. La proposta contro lo spopolamanto; Regione Basilicata, via libera all'Avviso pubblico per le borse di studio. Mimmo Lucano ospite per parlare del modello Riace. E scoppia la bufera. Fdi: InaccettabileUn seminario che sarà tenuto da Mimmo Lucano all'Università Magna Graecia di Catanzaro sull'esperienza di integrazione a Riace (Reggio Calabria) ha innescato una polemica politica ... ilgiornale.it Sei piloti specializzati scandaglieranno il fiume da Ponte Lucano a Roma - facebook.com facebook Basilicata, agricoltura ed edilizia trascinano il mercato del lavoro lucano x.com