Mito e arte | il legame magico tra Ponza e lo Strega Alberti

Oggi si è svolta una cerimonia presso la sede dell’azienda beneventana, durante la quale è stata consegnata un’opera d’arte. L’evento ha segnato il legame tra l’arcipelago ponzese, noto per la sua tradizione culturale, e il marchio storico. La consegna si inserisce in un progetto che unisce arte e cultura, rafforzando il rapporto tra il territorio e il marchio.

L’incontro tra la cultura dell’arcipelago ponzese e il prestigio del marchio beneventano si è concretizzato questo pomeriggio con la consegna di un’opera d’arte presso la sede della Strega Alberti. L’artista Silverio Mazzella ha infatti donato il dipinto intitolato Raduno delle Streghe alla Forcina di Palmarola, un pezzo che andrà a far parte dello Spazio Strega, il museo aziendale dedicato alla memoria del liquore e al Premio Strega. La cerimonia ha la partecipazione diretta del presidente Giuseppe D’Avino e del vicepresidente Andrea D’Angelo. Un ponte culturale tra e il Sannio. Il gesto compiuto da Mazzella non rappresenta un semplice passaggio di proprietà di un manufatto, ma sancisce un legame profondo tra due realtà geografiche distanti ma unite dal mito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mito e arte: il legame magico tra Ponza e lo Strega Alberti Notizie correlate Torino segreta: il legame magico tra i Savoia e NostradamusLe dimore nobiliari di Torino custodiscono segreti che vanno oltre la semplice architettura barocca, rivelando una città fatta di enigmi e figure... Da Ponza a Benevento, il “Sabba” arriva allo Strega: l’opera di Mazzella diventa simbolo di un ponte culturaleTempo di lettura: 5 minutiQuesto pomeriggio l’artista Silverio Mazzella ha donato all’azienda Strega Alberti, alla presenza del presidente Giuseppe... Tutti gli aggiornamenti Un Sabba da Ponza a Benevento: l’artista Silverio Mazzella dona quadro all’azienda Strega AlbertiQuesto pomeriggio l’artista Silverio Mazzella ha donato all’azienda Strega Alberti, alla presenza del presidente Giuseppe D’Avino e del vicepresidente Andrea D’Angelo, l’opera Raduno delle Streghe al ... ntr24.tv Lo Strega Giovani 2025 a Bajani, superfavorito in cinquina(di Mauretta Capuano) È Andrea Bajani con il romanzo L'anniversario (Feltrinelli) il vincitore del Premio Strega Giovani 2025, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti ... ansa.it