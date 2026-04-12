Torino segreta | il legame magico tra i Savoia e Nostradamus

A Torino si celano storie che vanno oltre le facciate delle dimore nobiliari, intrecciando leggende e figure storiche note. Tra queste, si parla di un legame tra i Savoia e Nostradamus, che si nasconderebbe tra le mura e i documenti della città. La città conserva ancora oggi tracce di questi misteri, che alimentano curiosità e speculazioni tra appassionati di storia e enigmi.

Le dimore nobiliari di Torino custodiscono segreti che vanno oltre la semplice architettura barocca, rivelando una città fatta di enigmi e figure storiche leggendarie. Tra le stanze dimenticate e i palazzi che sfuggono alle cartoline turistiche, emerge un legame profondo tra il potere dei Savoia e l'astrologia, testimoniato dalla presenza del celebre Nostradamus nella capitale piemontese. Tra alchimia e corti sabaude La ricerca storica sulle proprietà straordinarie della città mette in luce come .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino segreta: il legame magico tra i Savoia e Nostradamus Savoia all’INPS, Link: “All’Ex Hotel Savoia il funerale della cultura monrealese”Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Associazione monrealese Arci Link sull’apertura della sede INPS a Monreale. Un Savoia nel cuore di Torino: serata d’onore per Emanuele Filiberto al Teatro JuvarraLa rassegna “Enjoybook 2026 – storie di libertà e visione” continua ad animare il cuore culturale di Torino, trasformando il Teatro Juvarra in un...