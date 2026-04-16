Da Ponza a Benevento, il “Sabba” di Silverio Mazzella viene presentato allo Strega, trasformandosi in un simbolo di collegamento culturale tra diverse realtà. Oggi, l’artista ha donato l’opera all’azienda, che si occupa di promozione letteraria, in un evento durato circa cinque minuti. La mostra intende rappresentare un ponte tra tradizioni e contemporaneità, coinvolgendo un pubblico vario e interessato alle connessioni artistiche tra le due località.

Tempo di lettura: 5 minuti Questo pomeriggio l’artista Silverio Mazzella ha donato all’azienda Strega Alberti, alla presenza del presidente Giuseppe D’Avino e del vicepresidente Andrea D’Angelo, l’opera “Raduno delle Streghe alla Forcina di Palmarola”, arricchendo il patrimonio culturale e simbolico legato alla storica realtà beneventana. Il dipinto è stato destinato allo Spazio Strega, il Museo Aziendale che racconta e custodisce la storia dell’azienda, la tradizione del Liquore Strega, il prestigio del Premio Strega e l’affascinante mito delle streghe, profondamente radicato nel territorio. Un legame invisibile, fatto di libri, leggende e passioni mediterranee, si trasforma oggi in un dono tangibile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Ponza a Benevento, il “Sabba” arriva allo Strega: l’opera di Mazzella diventa simbolo di un ponte culturale

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