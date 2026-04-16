Mistero Azzurra | 46 giorni di silenzio dopo l’ultima chiamata a Milano

A 25 anni, originaria di una frazione toscana, è scomparsa da 46 giorni dopo aver lasciato la propria residenza per dirigersi a Milano. L’ultima volta è stata vista alla fine di febbraio, e da allora non ha più dato notizie di sé. La famiglia ha denunciato la scomparsa e le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti e trovare eventuali tracce.

Azzurra, una ragazza di 25 anni originaria della frazione di Arcille, è scomparsa da ormai 46 giorni dopo essersi allontanata verso Milano alla fine di febbraio. Il caso ha riacceso le speranze della famiglia solo il 13 aprile, con un breve contatto telefonico che però si è trasformato in un nuovo e più profondo vuoto comunicativo. La realtà di questa ricerca si riflette nella quotidianità di una casa a Campagnatico, dove la stanza della giovane resta sigillata. Un avvertimento scritto a mano su un pennarello, che mette in guardia contro l’ingresso di estranei, protegge oggi un ambiente che sembra essersi fermato nel tempo, proprio come la vita dei suoi abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero Azzurra: 46 giorni di silenzio dopo l’ultima chiamata a Milano Notizie correlate L’ultima telefonata, risponde un uomo, poi il silenzio: cosa è successo ad Azzurra?Grosseto, 11 aprile 2026 – Un viaggio verso Milano, messaggi rassicuranti, poi all’improvviso il silenzio. LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ultima chiamata per le padrone di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Savino...