LIVE Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | ultima chiamata per le padrone di casa

Alle prime luci del mattino, inizia la partita tra le squadre di Scandicci e Milano, valida per il campionato di volley femminile di serie A1 2026. La cronaca in tempo reale seguirà l’andamento del match, con aggiornamenti sui punteggi e le azioni principali. La partita si svolge presso la palestra di casa di una delle due formazioni, con le squadre pronte a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valido per Gara 3 della semifinale play off di Serie A1, massima competizione femminile della pallavolo italiana. Le padrone di casa sono costrette a vincere questa importantissima partita per sperare ancora nella finale, visto che la squadra allenata da Stefano Lavarini è avanti 2-0 nella serie. Se Gara 1 è stata a senso unico con Milano che ha trionfato in trasferta per 0-3, Gara 2 invece è stata più lottata che mai con le toscane di Scandicci che erano riuscite ad andare avanti di due parziali per poi subire la clamorosa rimonta, perdendo il match per 3-2 e rischiando di condizionare malamente il loro percorso nei play off. 🔗 Leggi su Oasport.it

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