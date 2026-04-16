Missione notturna a Roma | 15 milioni per Reggio e Villa San Giovanni

Durante una missione notturna a Roma, sono stati assegnati 15 milioni di euro destinati ai territori di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. L’intermediazione di Francesco Cannizzaro ha facilitato l’arrivo di queste risorse finanziarie, che mirano a sostenere le attività e lo sviluppo delle aree interessate. La distribuzione dei fondi si inserisce in un’operazione che coinvolge direttamente le amministrazioni locali e le istituzioni nazionali.

Una missione diplomatica notturna a Roma ha portato risorse finanziarie dirette al tessuto urbano di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, grazie all’intermediazione di Francesco Cannizzaro. Il candidato alla carica di sindaco ha infatti ottenuto un stanziamento di 15 milioni di euro durante una serie di incontri istituzionali avvenuti nella Capitale, con l’obiettivo di rispondere alle necessità concrete del territorio reggino. L’azione politica si è snodata in un ritmo serrato: dopo aver trascorso la notte fino alle 4 del mattino impegnato nelle attività parlamentari, il candidato ha preso un volo alle ore 6 del mattino per rientrare in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione notturna a Roma: 15 milioni per Reggio e Villa San Giovanni Notizie correlate Leggi anche: 1970. La Rivolta di Reggio, fa tappa a Villa San Giovanni Roma, missione in Danimarca per Osorio: costa 15 milioni, la trattativa e le alternativeOcchi sul Nord Europa dove, purtroppo per il calcio italiano, sbocciano ormai tanti futuri campioni.