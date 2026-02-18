1970 La Rivolta di Reggio fa tappa a Villa San Giovanni

Nel 1970, la rivolta di Reggio Calabria scosse la città e il suo territorio. Ora, questa storia torna a essere raccontata a Villa San Giovanni, dove AIDIA RC organizza una presentazione del libro a fumetti di Postorino e Barone. L’evento porta in scena i momenti più intensi delle rivolte, con immagini e testimonianze che ripercorrono quegli anni di protesta. La serata vuole coinvolgere il pubblico e mantenere viva la memoria di quegli eventi cruciali. La presentazione si svolgerà nel centro culturale locale, con la partecipazione degli autori.

1970. La rivolta di Reggio – AIDIA RC patrocina la presentazione del libro?fumetto di Postorino e Barone. La sezione reggina di AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti patrocinerà la presentazione del libro?fumetto “1970: la rivolta di Reggio”, realizzato dalla socia e docente Antonella Postorino insieme a Marco Barone. L’iniziativa, che si terrà presso l’Auditorium dell’IPALB Tur “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, si propone come un momento di approfondimento culturale dedicato a uno degli eventi più significativi della storia calabrese contemporanea. Un racconto nuovo per una pagina complessa della storia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - 1970. La Rivolta di Reggio, fa tappa a Villa San Giovanni "1970/la Rivolta di Reggio Calabria": graphic novel al centro dell'incontro AnassilaosLunedì 15 ottobre, presso la Biblioteca Pietro De Nava, si terrà un incontro dedicato alla graphic novel Al via i lavori per la demolizione e ricostruzione dell'istituto Nostro Repaci di Villa San GiovanniQuesta mattina a Villa San Giovanni il sindaco metropolitano Carmelo Versace ha dato il via ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto Nostro-Repaci. Rivolta di Reggio Calabria! #calabria #politica #italia #storia #cultura Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'eterno falso mito dei cortei pacifisti; Parte un giro di Giostra sopra l’esistenza umana. Al Museo di Villa Colloredo Mels le foto dell’artista cameranense; L’on. Natino Aloi ricorda l’orrore delle foibe e la scomparsa dello scienziato Zichichi - L'Italiano; UN POPOLO IN RIVOLTA – I MOTI DEL 1970 - 55 ANNI FA REGGIO SCENDEVA IN PIAZZA PER RIVENDICARE IL DIRITTO AL FUTURO. Genova, rivolta nel carcere di Marassi, due agenti feriti e celle devastate: coinvolti cento detenutiÈ rientrata la rivolta nel carcere di Marassi a Genova: due agenti feriti, celle devastate e danni alle aule. Circa 100 detenuti coinvolti, alcuni saliti sui tetti. All’origine della protesta, una ... fanpage.it Rivolta nel carcere di Marassi, la Procura potrebbe contestare il reato di devastazioneGenova - Potrebbe essere contestata la devastazione, reato che prevede una pena fino a 15 anni, ai detenuti che la scorsa settimana hanno dato vita alla rivolta nel carcere di Marassi a Genova. Una ... ilsecoloxix.it I consiglieri comunali di Forza Italia a Villa San Giovanni presentano un'interrogazione sulla destinazione d'uso della struttura scolastica di Cannitello, ora adibita ad archivio comunale. Discussione in Consiglio Comunale il 18 febbraio facebook