Roma missione in Danimarca per Osorio | costa 15 milioni la trattativa e le alternative

Un giocatore dell'ala destra del Midtjylland è al centro di una trattativa tra un club italiano e il suo attuale team danese, con un costo fissato a 15 milioni di euro. La società italiana sta valutando anche altre opzioni, tra cui un calciatore tedesco. La trattativa coinvolge anche altri nomi, ma il focus principale rimane sul trasferimento dell'ala destra, che potrebbe cambiare squadra nelle prossime settimane.

Occhi sul Nord Europa dove, purtroppo per il calcio italiano, sbocciano ormai tanti futuri campioni. E la Roma, per rinforzare la rosa del futuro e colmare il gap reso evidente ieri sera contro l’Inter, cerca di strapparne uno al Midtjylland, club danese che si è creato una certa credibilità negli ultimi anni. Massara, infatti, ha inviato un osservatore sabato sera alla MCH Arena per assistere alla partita di Danish Superliga tra il Midtjylland e Sønderjyske. I padroni di casa, che sembravano avviarsi verso una sicura vittoria avanti 2-0, si sono fatti rimontare nel finale e il match è terminato 2-2. In gol per il Midtjylland Simsir e Dario Osorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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