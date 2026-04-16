Mirra Andreeva ha annunciato se parteciperà di nuovo in doppio con Victoria Mboko. La giovane tennista ha avuto un inizio di stagione sulla terra battuta molto positivo. La decisione riguarda la prossima partecipazione ai tornei di doppio, con l’obiettivo di confermare l’accordo con la compagna di doppio. La notizia interessa gli appassionati di tennis che seguono le scelte della giocatrice in questa fase della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mirra Andreeva ha avuto un avvio fulminante nella stagione sulla terra battuta, reduce da una vittoria prestigiosa al torneo di Linz. La giovane promessa russa sta dimostrando di saper capitalizzare il momento e adesso si dirige verso Stuttgart con grande determinazione. Dopo aver conquistato il titolo in Austria, Andreeva è diventata solo la terza donna nel 2025 a vincere più di un titolo WTA. La diciottenne ha mantenuto il suo slancio vincente anche nel torneo tedesco, sorprendendo tutti con la sua prestazione contro la campionessa in carica Jelena Ostapenko.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mirra Andreeva svela se giocherà di nuovo in doppio con Victoria Mboko.

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