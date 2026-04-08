John Elkann obbligato a risarcire la mamma con un milione di euro | sconfitta in tribunale in Svizzera per l’eredità Agnelli

In Svizzera, un tribunale ha stabilito che John Elkann deve versare un milione di euro alla madre in relazione a una controversia ereditaria. La causa riguarda la successione di Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Giovanni Agnelli e nonna di Elkann. La sentenza chiarisce che la questione ereditaria non rientra nella giurisdizione svizzera. La decisione è definitiva e riguarda specificamente questa disputa tra i membri della famiglia.

La successione di Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Giovanni Agnelli e nonna di John Elkann, non deve essere regolata con la giurisdizione svizzera. Lo ha stabilito, nei giorni scorsi, anche il giudice del tribunale di Thun, dove John e i fratelli Lapo e Ginevra avevano avviato una causa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Eredità Agnelli, John Elkann "vede" la prescrizione ma rischia di perdere comunque oltre 183 milioni di euroLa richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo, è... Eredità Agnelli, il gip respinge la richiesta di messa alla prova per John ElkannTorino, 11 febbraio 2026 – È stata rigettata la richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda... Temi più discussi: Buon compleanno a John Elkann; John Elkann compie 50 anni, la storia del presidente di Stellantis; Eredità Agnelli, John Elkann perde in tribunale in Svizzera. Dovrà pagare 1 milione di euro di spese legali a Margherita; Eredità Agnelli: Procura deciderà dopo Pasqua sul rinvio a giudizio di Elkann. Eredità Agnelli, John Elkann perde in tribunale: dovrà pagare 2 milioni alla madre MargheritaIl tribunale di Thun, in Svizzera, non si pronuncerà sulla questione della successione di Marella Caracciolo, madre di Margherita Agnelli e nonna di John, Ginevra e Lapo Elkann, che ... ilmessaggero.it Eredità Agnelli, brutto regalo per John Elkann per i suoi 50 anni. Rischia il rinvio a giudizioL’infinita vicenda legata all’eredità degli Agnelli si avvicina a un nuovo possibile punto di svolta. Non una bella notizia, proprio nel giorno in cui compie 50 anni, per John Elkann. Dopo Pasqua, inf ... affaritaliani.it La Svizzera boccia John Elkann e i suoi fratelli Lapo e Ginevra nella querelle con la madre Margherita attorno all’eredità di Gianni Agnelli. Un brutto colpo che, salvo ribaltamenti in appello, potrebbe pesare e non poco sulla causa civile in corso a Torino. Di Ett - facebook.com facebook Il terremoto nel calcio Italiano ha dato ulteriore stimolo a John #Elkann per accelerare la rinascita della #Juve e verosimilmente lo vedrà seduto in prima persona al tavolo dei lavori estivi. Anche per avallare quelle eventuali operazioni che, per policy aziendal x.com