Tentata rapina nel Parco I Maggio | giovane avvicinato e derubato denunciato un 20enne

Un giovane è stato avvicinato e derubato nel Parco I Maggio a Parma. La vittima, un parmigiano, stava attraversando il parco per andare in centro quando è stato avvicinato da un 20enne straniero. I carabinieri di San Pancrazio Parmense hanno individuato e denunciato l’autore dell’aggressione, che rischia ora di affrontare un procedimento penale.

Avrebbe tentato di rapinare un giovane parmigiano mentre attraversava il Parco I Maggio per raggiungere il centro città: per questo motivo un 20enne straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma dai carabinieri della stazione di San Pancrazio Parmense, al termine di una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Parco I Maggio Rapina con coltello, giovane derubato del giubbotto: 20enne arrestato dopo la fuga Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver compiuto una rapina con coltello, durante la quale ha sottratto il giubbotto a un ragazzo. Giovane aggredito in viale Gorizia. Tentata rapina e minacce: il responsabile è un altro minorenne Un giovane è stato vittima di un'aggressione in viale Gorizia, durante la quale il responsabile, anch'egli minorenne, ha tentato di rapinarlo minacciandolo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Parco I Maggio Argomenti discussi: Rapinano l'Upim di corso Buenos Aires: arrestati mentre cercano di scappare; Giovanni ucciso e bruciato nel parco comunale a Carbonia, arrestato 38enne: incastrato da video e tabulati; Omicidio Giovanni Musu, svolta nelle indagini sul delitto di Carbonia: arrestato William Serra; Dall'area del San Domenico al parco urbano, raffica di controlli dell'Arma: un giovane sorpreso con un taser. Omicidio al Parco Rosmarino di Carbonia, arrestato 38enne: accuse di delitto premeditato e rapinaArrestato a Carbonia un 38enne accusato dell’omicidio premeditato di un 53enne al Parco Rosmarino. Le indagini dei Carabinieri tra testimonianze, video e perquisizioni. msn.com Tentata rapina in pieno giorno, il racconto dei minuti di terrore: Mia moglie minacciata dai banditi con una sprangaLa drammatica vicenda è accaduta intorno alle ore 18 di sabato nella villetta di famiglia in via Ristoro. Sono entrati da una finestra e l’hanno minacciata, poi è arrivato mio cognato e li ha messi i ... lanazione.it Milano - Si è costituito nelle scorse ore Rayan Massa, il 18enne figlio e presunto complice di Adamo Massa, 37enne sinti ucciso durante la tentata rapina a Lonate Pozzolo dal proprietario di casa, Jonathan Rivolta. Massa si è costituito dopo il decreto di fermo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.