Mindfulness in 8 settimane a Verona

A Verona è in corso un corso di otto settimane dedicato alla mindfulness, una pratica che mira a migliorare la consapevolezza del momento presente. La formazione si rivolge a chi desidera imparare tecniche di rilassamento e di gestione dello stress attraverso esercizi mirati. La proposta si inserisce in un contesto in cui molte persone si trovano a dover affrontare quotidianamente ritmi frenetici e richieste continue, spesso ignorando i segnali del proprio corpo.

«La mente corre. Il corpo segnala. Tu ignori. Viviamo in un'epoca in cui essere sempre disponibili è diventata la norma. Ma nessuno ci ha insegnato come stare davvero - con noi stessi, con le emozioni, con il momento presente. Ti senti spesso sopraffatto dalle richieste esterne e dai pensieri.🔗 Leggi su Veronasera.it

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