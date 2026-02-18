Nei Ristoranti Tipici di Verona i sapori dell’inverno | menù speciale ma solo per 2 settimane

Il 14 febbraio, un guasto alla cucina ha causato la chiusura temporanea di alcuni ristoranti storici di Verona, ma ha anche portato a una collaborazione speciale. In risposta, i Ristoranti Tipici hanno deciso di offrire un menù invernale, disponibile solo per due settimane. Le aziende agricole di Campagna Amica di Coldiretti hanno contribuito con ingredienti freschi e di stagione, arricchendo i piatti proposti. Questa iniziativa mira a valorizzare i sapori locali durante il periodo più freddo dell’anno. La proposta rimarrà attiva fino al 1 marzo.

Piatti con le eccellenze del territorio: radicchio rosso, verza Michelina, broccoletto di Custoza, porro, patate e salumi Dal 14 febbraio al 1 marzo, il cuore di Verona si trasforma in una vetrina del gusto grazie alla collaborazione tra i Ristoranti Tipici e le aziende agricole di Campagna Amica (Coldiretti). Un'occasione unica per assaggiare piatti dove la tradizione rappresenta il 65% dell'offerta, garantendo l'uso di materie prime locali fornite da eccellenze come l'Azienda Agricola Poli Graziano, la Società Agricola Quei Mille e l'azienda La Palazzina. Trattoria Tre Marchetti da Barca Un punto di riferimento storico dove la passione per la cucina veronese incontra la tradizione della famiglia Barca, situato a due passi dall'Arena.