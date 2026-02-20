Filovia al via tre settimane di cantieri a Verona sulle principali arterie cittadine

A Verona partiranno lunedì 23 febbraio tre settimane di lavori stradali su diverse vie principali. Gli operai lavoreranno su asfaltature e sistemazioni del manto stradale, interrompendo temporaneamente il traffico in alcune zone. Questi interventi puntano a preparare le strade prima della consegna ufficiale della nuova filovia, prevista entro pochi mesi. Durante i lavori, i residenti e i pendolari dovranno pianificare percorsi alternativi. La città si sta preparando per l’arrivo della nuova linea di trasporto pubblico.

Interventi su viale delle Nazioni, Porta Nuova e nella zona Commercio-Industria: asfaltature e modifiche alla viabilità verso la definizione della "Linea di Prova Filoviaria" Prenderà il via lunedì 23 febbraio un articolato programma di asfaltature e interventi sulla viabilità cittadina che segna una delle ultime tappe prima della consegna definitiva alla città della “Linea di Prova Filoviaria”. Per circa tre settimane il calendario dei cantieri scandirà le giornate, e in alcuni casi anche le notti, lungo alcuni dei principali assi di scorrimento, con chiusure parziali o totali e modifiche temporanee alla circolazione.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Lavori di manutenzione stradale: chiusure e deviazioni in due principali vie cittadine Leggi anche: Cantieri sulle strade della provincia di Verona: i provvedimenti per la viabilità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cantieri in città dal 13 al 19 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Modifiche alla viabilità a Modena per carnevale e collaudo filovia. Stuparich – Lotto – Zavattari. Sono stato nei cantieri dove si sta lavorando per la nuova corsia preferenziale della filovia 90-91, che aiuterà a migliorare il trasporto pubblico lasciandolo libero dal traffico. Ho incontrato i lavoratori, i responsabili delle imprese, la - facebook.com facebook