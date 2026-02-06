Minacciò la vittima con una bottiglia rapinatore arrestato

Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Santa Maria a Monte hanno arrestato un uomo di 27 anni. Il cittadino straniero avrebbe minacciato la vittima con una bottiglia durante una rapina. L’arresto arriva dopo che il Gip del Tribunale di Pisa ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Santa Maria a Monte, 6 febbraio 2026 - Nella mattinata dello scorso 5 febbraio, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa nei confronti di un cittadino straniero di 27 ann i. L'attività d’indagine, è stata avviata dopo la violenta rapina consumata la sera dello scorso 19 settembre 2025 a santa Maria a Monte. In quell'occasione, un uomo di 56 anni era stato sorpreso e minacciato con il collo di una bottiglia rotta, venendo costretto a consegnare la propria autovettura sotto la minaccia dell'arma improvvisata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

