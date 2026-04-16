Minacciata da rider senza tesserino momenti di paura nel cuore del centro cittadino

Nel centro di Terni si sono verificati momenti di tensione tra un rider con tesserino identificativo e altri individui senza documenti adeguati. La rider si è recata all’interno di una rosticceria per ritirare i prodotti da consegnare, quando è stata minacciata da persone presenti nella zona. La scena si è svolta sia all’interno che all’esterno del locale, creando apprensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Attimi di tensione all’interno e all’esterno di un’attività ristorativa del centro di Terni. Una rider munita di tesserino identificativo si è recata all’interno di una rosticceria per ritirare i prodotti da consegnare. L’episodio risale all’inizio della settimana e ha visto ‘protagonisti’ altri.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Paura nel cuore del centro storico: fiamme in un appartamento in ristrutturazioneSul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha provveduto alla gestione dell’area e alla regolazione del traffico per consentire lo... Guardia, degrado nel centro storico: cittadino scrive al sindaco ma resta senza rispostaRiceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino straniero residente a Guardia Sanframondi, Jack Degelia, che più volte si è rivolto... Una raccolta di contenuti Si parla di: 11 fumetti da non perdere in uscita questa settimana; Gli ufficiali giudiziari davanti al gip: Mai minacce a nessuno. Sfratto regolare.