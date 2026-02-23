Paura nel cuore del centro storico | fiamme in un appartamento in ristrutturazione

Un incendio in un appartamento in ristrutturazione ha causato molta paura nel centro storico di Forlì, lunedì pomeriggio. Le fiamme sono divampate al secondo piano di una palazzina in via Placuci, attirando subito l’attenzione dei passanti. Due squadre dei Vigili del fuoco sono arrivate rapidamente sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha provveduto alla gestione dell'area e alla regolazione del traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso. Momenti di paura nel primo pomeriggio di lunedì nel cuore della città. Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Michele Placucci, nel centro storico di Forlì, per l'incendio di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 13. Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno immediatamente avviato le verifiche per accertare l'eventuale presenza di persone all'interno dei locali.